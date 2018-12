Qendra më e madh turistik dimërore në vend, këtë vit do të fillojë sezonin me një risi që është unike e këtij lloji në vend. Adhuruesit e skijimit dhe rekreacionit do të posedoj shteg dëbore edhe në kohën kur kushtet e motit nuk do ta lejojnë atë. Këtë vit Mavrova do të ketë dëborë artificiale.

Pajisjet moderne për borë artificiale janë investim i pavarur i Ski Qendrës “Mavrova” ndërsa pajisjen janë prodhim i kompanisë italiano-austriake DemacLenko.

Montimi i pajisjeve me vlerë prej rreth 700 mijë eurove dhe testimi softuerik veç më ka përfunduar.