Mbella pret debutim me fitore ndaj Pelisterit

Skuadra e FC Shkupit në ndeshjen ndaj Pelisterit do të jetë e kompletuar, pasi në ekip kthehet edhe Filip Janevski, ndërsa pritet dhe debutimi i francezit Emmanuel Mbella, i cili është shprehur se dueli me Pelisterin do të jetë një ndeshje mjaft e vështirë, ku duhet treguar se Shkupi është ekip që meriton të jetë në mesin e skuadrave më të forta në kampionat.

“Do të jetë ndeshje e vështirë në debutimin tim, sigurisht se do të dëshiroja një debutim me ndonjë kundërshtar më të lehtë, por nuk u frikësohem sfidave. Do të jetë një test i mirë për ne, pasi që tani jemi kompletuar, është rikthyer edhe Janevski dhe tani jemi të gjithë në shërbim të trajnerit dhe mendoj se tani është momenti të dëshmojmë nëse vërtet jemi skuadër që mund të jemi në pozitë më të lartë në kampionat, pra kjo ndeshje do të jetë një test i mirë jo vetëm për mua, por për të gjithë lojtarët që do të marrin besimin e trajnerit. Ne presim të kemi mbështetje të madhe nga tifozët dhe të japim njëqind për qind nga vetja në këtë ndeshje”, tha francezi Mbella.

Ndeshja Shkupi – Pelisteri luhet të dielën me fillim në orën 15:00 në stadiumin e Çairit në Shkup.

Ndeshjet, java e 24-të

(E diel, ora 15:00)

Shkupi-Pelister

Sileks-Renova

Vardar-Rabotnicki

Shkëndija-Makedonija GJP

Pobeda-Bregallnica

Renditja:

1.Vardar 53

2.Shkëndija 47

3.Rabotnicki 39

4.Pelister 36

5.Renova 31

6.Sileks 31

7.Shkupi 22

8.Pobeda 20

9.Makedonija GJP 16

10.Bregallnica 12