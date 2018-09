Mbështetja e SHBA-ve është për popullin, jo për elitat politike tē Maqedonisë

“Mbështetja që i jep SHBA Republikës së Maqedonisë në këto momente vendimtare për shtetin nuk paraqet një lëvizje diplomatike që i jepet një elite politike, por një mbështetje që i jepet popullit të Maqedonisë për aspiratën e kahmotshme – anëtarësimin në NATO dhe BE. Në këtë drejtim vlerësoj se vend kyç zen popullata shqiptare në Maqedoni e cila në asnjë moment nuk ka vënë në pikpyetje orientimin euroatlantik”, ka thënë profesor Qashif Bakiu, duke komentuar zhvillimet e fundit në raportet SHBA – Maqedoni. Në vazhdim ai ka potencuar se mbështetja amerikane dhe nga BE-ja duhet shfrytëzuar në maksimum për të hecur proceset para, sepse sipas tij Maqedonia ka pësuar një stagnim të skajshëm me politikat e mbrapshta nacionaliste. “Mbështetje kaq të fuqishme, pas rastit të pavarësisë së Republikës së Kosovës, historia më e re marrëdhënjeve ndërkombëtare nuk njeh. Kjo vjen një herë dhe qytetarët duhet ta shfrytëzojnë. Në të kundërtën për rastin e rradhës do të duhet të presim edhe shumë dekada të tjera dhe do të paguajmë kosto shumë të shtrejnjtë” tha Bakiu. Prof. dr. Qashif Bakiu njihet si një përkrahës i parezervë i orientimit pro euro-atlantik dhe pro SHBA.

