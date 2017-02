Mbështillni këmbët me folie alumini dhe pritni një orë…

Folia e aluminit është ndër gjërat më të zakonshme që gjenden në shtëpitë e secilit anë e mbanë botës. Besohet se foliet e aluminit kryesisht përdoren vetëm në kuzhinë, por shumica e njerëzve nuk e dinë se mund të bëjnë edhe diçka tjetër me të.Folia e aluminit është sikur letër me peshë të rëndë që e mirëmban temperaturën e ushqimit, p.sh.: nëse e mbështjellim një sandviç të nxehtë, ai do ta ruajë nxehtësinë për një periudhë të gjatë kohore.

Sidoqoftë, shumë pak njerëz e dinë se folia e aluminit mund të përdoret edhe në trupin e njeriut, pasi që mund t’ju ndihmojë me shëndetin e përgjithshëm. Kryesisht, folia e aluminit përdoret për lehtësimin e gripeve dhe djegieve.

Për ta lehtësuar të ftohtin apo gripin, mbështillni këmbët me folie alumini dhe lërini ashtu për një orë. Pasi që folia ka veti antipezmatuese, ajo mund t’ju ndihmojë t’i lehtësoni disa nga simptomat e gripit.

Pastaj lini këmbët të ajrosen për dy orë dhe përsëriteni procesin. Rezultatet do t’i vëreni brenda pak ditëve.