Mbledhje ministrore e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Shkup

Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë sot do të jetë nikoqire e Mbledhjes ministrore të vendeve nga Ballkani Perëndimor, ku do të marrë pjesë edhe eurokomisari Johannes Hahn.

Siç informon MPJ, kjo mbledhje prezanton takimin joformal të ministrave për punë të jashtme të vendeve ballkanike të përfshirë në të ashtuquajturën ‘Procesi i Berlinit’. Në mbledhje do të bisedohet çështja nga fusha e bashkëpunimit rajonal në segmente të ndryshme, por me theks të veçantë sfidave të përbashkëta rajonale.

Në kuadër të mbledhjes do të nënshkruhen dy marrëveshje në mes Komisionit Evropian dhe insititucioneve financiare ndërkombëtare-Bankës evropaine për ripërtëritje dhe zhvillim dhe bankave tjera, përmes të cilave do të financohen projekte që do të realizohen në rajon, thuhet në kumtesë.