“Mbulimi” i Skënderbeut, qytetarët i kërkojnë llogari Ramës: Reago, ose i vumë akën Parlamentit

Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur për të uruar një ditë të mbarë për këtë të dielë për

qytetarët me një artikull të “Wall Street Journal” për Gjirokastrën. “Mirëmëngjes dhe ju uroj

një ditë të mbarë me këtë artikull për Shqipërinë dhe Gjirokastrën, botuar në Wall Street

Journal”, shkruan Rama.

Por teksa ka postuar foton e ditës, ndërsa më herët një foto nga takimet në Francë komentet

e shumta janë përqendruar te “mbulimi” i disa ditëve më parë i statujës së Skënderbeut të

cilët qytetarët i kërkojnë një sqarim për “incidentin” në ditën e Kurban Bajramit.

“Presim një përgjigje nga ju zoti kryeministër pse u mbulua Skënderbeu, jam shqiptar dhe nuk

më intereson feja por bëni kujdes se gjërat nuk po shkojnë mirë me gjithë ato xhamia, thirrini

trurit se për ndryshe ju fusim flakën e gjithë parlamentit se faji është i juaji, ok flm”, shkruan

një prej komentuesve. Komente të tjera Paska veshur këpucë kjo tregon që edhe ti reflekton,

tani thuaj ndonjë fjalë për mbulimin e Skënderbeut se janë zhgënjyer shumë njerëz.

Photo of The Day për mua do të ishte kur të shkoni ti përkuleni me nder shtatores së

Skënderbeut. Ju z.Rama dhe të gjithë imamët e tjerë, na e bëtë gjakun ujë edhe neve nga

larg atdheut… Turp. Zoti kryeministër në Shqipëri është bërë e nevojshme një ligj për

mbrojtjen e figurave kombëtare.

Shpresojmë të na japësh një përgjigje për skandalin që ndodhi në Tiranë, u mbulua

Skënderbeu nga një grup morracakësh se nuk dinë akoma nga e ka prejardhjen Shqipëria.