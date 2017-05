Për shkak të grevës 24 orëshe të policisë doganore në Greqi, prej orës 21:00 kalimi kufitar “Dojrani i Vjetër” do të jetë i mbyllur për kalimin e makinave, njoftojnë nga MPB.

Prej mesnate, gjithashtu kalimi kufitar “Evzoni” do të jetë i mbyllur për kalimin e të githë llojeve të makinave. Nga MPB gjithashtu njoftojnë se nesër prej orës 7:00 grevë do të ketë edhe në kalimin kufitar “Niki”, e cila do të zgjasë 24 orë dhe në këtë periudhë do të lëshohen vetëm këmbësorët.