Më 1 maj do të dridhen politikanët e korruptuar në Maqedoni, Hojt Jii sjell edhe të dhënat e fundit për aferën Telekom?!

Hojt Jii, zëvendës ndihmës Sekretari për Evropë dhe Euroazi në Departamentin e Shtetit të hënën vjen në Shkup në takim me elitën politike në vend, mëson jozyrtarisht Televizioni 24 nga partitë në Kuvend.

Sipas informatave jozyrtare, është planifikuar që ai të ketë më shumë takime në Maqedoni.

Ai vjen pasi javën e kaluar Departamenti i Shtetit amerikan kërkoi urgjentisht të zhbllokohet procesi dhe njoftoi sanksione për politikanët që do të bllokojnë zgjidhjen e qeverisë së re në Maqedoni. Ji gjatë vizitës do të dridh politikanët e korruptuar në Maqedoni sepse do të sjellë edhe informacionet e fundit lidhur me procesin Magjar Telekom që po zhvillohet në Gjykatën e Nju Jorkut, ku përmenden krerët e BDI-së, Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferi dhe ish kryeministrit Vllado Buckovski. (Foto Ariiv) /TetovaSot/