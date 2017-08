Me çka iku vrasësi i Dilaver Bojkut?

Vritet në Strugë ish i burgosuri për prostitucion Dilaver Bojku – Leku. Një person i panjohur deri në këto momente, i është afruar Bojkut përderisa ai ka qenë në plazhin e tij Akua Blu, në bregun e liqenit rreth orës 16:45, dhe ka shkrepur disa plumba në drejtim të tij. Sipas dëshmitarëve okularë, sulmuesi me shpejtësi është larguar nga vendi me motoçikletë. Mjekët në spitalin e Strugës për Alsat M informuan se Bojku me siguri është qëlluar me disa plumba në pjesën e kokës, ndërkaq në Qendrën Mjekësore është sjellë i vdekur. Para Spitalit u tubuan një numër i madh i anëtarëve të familjes dhe miqtë e tij. Ata nuk deshën të prononcohen për rastin duke kërkuar që të mos xhirojmë. Para objektit të Bojkut në Strugë vërehet prezencë e shtuar e policisë. Po kryhet hetimi.

Dilaver Bojku është i njohur për opinionin prej më herët. Emri i tij lidhej me prostitucionin. Për këtë, ai ka vuajtur disa vite burg./Alsat-M