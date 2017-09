Me Dije dhe Guxim, ASH hap shtabin komunal në komunën e Likovës

Sonte Aleanca për Shqiptarë bëri hapjen e shtabit komunal në komunën e Likovës. Kandidati i ASH për kryetar të kësaj komune z.Bekim Afuzi në faqën zyrtare të tij informoi për hapjen e shtabit.Në infomim ai ka shkruar:

Hapja e shtabit komunal në komunën e Likovës.

Me masovitet shqiptarët e kësaj komune për çdo ditë po e përqafojnë Aleancën për Shqiptarët.

Shtabi gjithsej numëron 11 anëtarë dhe është në teren me 220 aktivistë.

Hapjen e shtabit e nderuan edhe shefi shtabit qëndrorë Dr. Elmi Aziri, antari i kryesisë qëndrore Prof.Nexhmedin Sadiku gjithashtu këtë hapje solemne e nderoi edhe Sekretari shtetërorë i ministrisë së Drejtësisë Zulfi Adili-Qufa.

Bartësi i listës së këshilltarëve Adrian Demiri theksoi se ai dhe këshilltarët e Aleancës për shqiptarët do jenë zëri i popullit në komunë dhe njëkohësisht zëri i komunës në popull.

Kandidati për kryetar të Komunës së Likovës Bekim Afuzi në fjalën e tij përshëndetëse tha se ështe i nderuar që përfaqëson Aleancën për Shqiptarët, duke theksuar se tani është koha e duhur të bëhët ndryshimi dhe të ndaloj eksodi i rinisë së kësaj ane. Ai theksoi se do të jetë mbrojtësi i interesit të të gjithë qytetarëve të Komunës duke shpalosur strategjinë e tij për udhëheqjen e komunës në katërvjeçarin e ardhshëm.