Me iniciative te Levizjes BESA – Diber, Ushtrues Detyre i Dibres zgjidhet keshilltari i respektuar z. Eugjen Cami,

Te nderuar bashkeqytetare,

te nderuar simpatizante te Levizjes BESA,

Prej disa ditesh me iniciative te keshilltareve te Levizjes BESA ne mbeshtetje te plote te Aleances per Shqiptaret dhe te shumices se keshilltareve tjere, sot ne seancen e kuvendit te keshillit komunal per ushtrues detyre kryetar komune u zgjodh z.Eugjen Cami. Vepra e sinqerte e te rinjve besatare solli qe tashme kryetar i perkohshem i Dibres nuk udhehiqet nga kuader i BDI, por nga anetari me i vjeter ne moshe i keshillit komunal.

Urime z.Eugjen Cami!(Dega e Dibrës)