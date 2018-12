Këngëtarja Elvana Gjata vazhdon të fshihet, shkruan GazetaBlic.

Pas një heshtje të madhe të saj ajo siç duket ka dhënë ‘shenja jete’.

Pas inicdentit që ka ndodhur lidhur me përfshirjen e saj në vrasje, ajo ka ikur nga Shqipëria.

Që atëherë ajo ka mbyll rrjetet sociale dhe askush nuk di gjë për të.

Mirëpo, së fundmi një gjë ka tërhequr vëmendjen e publikut.

Në kanalin zyrtar të artistes në ‘YouTube‘, kanë filluar të shiten biletat për koncertet që pritet t’i mbajë Elvana më 3 dhe 6 maj të vitit 2019, në New York dhe Filadefia.

Koncerti i datës 3 maj do të mbahet në një lokal në parkun e Asbury-t me fillim nga ora 19:00. Përderisa, koncerti në Filadelfi me 6 maj do të fillojë nga ora 20:00./GazetaBlic/