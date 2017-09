Me në fund Kim vjen me një paraqitje tepër seksi (FOTO)

Gjithnjë e më shumë po shkon ka e bardha! Kim Kardashian ka treguar trupin e saj seksi me një paraqitje që e ka bërë gjatë ditës se sotme. Kim Kardasian është dukur tepër seksi me një veshje të bardhë derisa ka dalë për të darkuar në LA me shokët e saj. Në të njëjtën kohë, ylli publikojë foto dhe tizerin e sezonit të ri të emisionit të saj.

Madje, në klip ajo pranoi që është duke pritur fëmijën e tretë në familjen e saj nëpërmes një nëne surrogate. Fëmija pritet që të lind gjatë muajit janar, shkruajnë mediat amerikane sot. /GazetaExpress/