Me pyet Rugovën në atë dynja, tri gjëra i kishte thënë!

Milaim Zeka në një postim në rrjetin social Facebook ka reaguar pas një interviste të ish komandantit të Llapit, Rustem Mustafa, Remi, ku ky i fundit flet për raportet mes Ibrahim Rugovës dhe Zahir Pajazitit.

Ja postimi i tij i plotë

Kur njerezit thone te paverteta, per pune te votave

Keqeperdorimi i Adem Jasharit, dhe Rugoves

Lexova qe komandant Remi, na paska deklaru se gjoja “Rugova paska ditur per aktivitetin e Zahir Pajazitit”?!

Personalisht, i besoje kesaj, vetem nese Remi na tregon se kush ka qene personi qe e paska informu Rugoven?!!

Rugova ka qene 1 milion here ma burr se krejte keta komandantat e luftes, te cilet dikur kane dashte me hanger te gjalle, tash po e shpallin kryekomandant edhe te UÇK se!

Rugova kurr nuk i ka dashte, kurr nuk i ka çmu, kurr nuk i ka vleresu, kurr emrin permende nuk ua ka permend, as kur ka dale ne Itali, dhe Gjermani. ( shpejte kam me transmetu nje interviste me Rugoven, gjate bombardimeve, ne Bon te Gjermanise, 26 minuta. Msa a e permend Millosheviçin, aqe keta)!

Me pyet Rugoven ne ate dynja, tri gjera kish mi thane: E para me fshi Uken si djal te vetin, jo per biznes te vizave, po pse u ba bashke me njeriun qe ka dhane pare me ja vra baben, pra me Bujar Bukoshin!

2. Kish mi lute krejte komandantat, mos mi shku te vorri!

3. Kish me thane mos u bani kaq te paftyre e me rrejte ne emrin tim edhe te vdekureve te tjere!!!

U lodhen tuj rrejt ne emer te Ademit, tash te Rugoves!!!