Me qitje nderi artilerike shënohet 27-vjetori i pavarësisë së Maqedonisë

Me rastin e 8 Shtatorit, Ditës së Pavarësisë së Republikës së Maqedonisë, në kazermën “Ilinden” në Shkup është kryer qitje nderi artilerike e dhjetë breshërive të artilerisë nga ana e njësitit të batalionit artilerik të Armatës së Republikës së Maqedonisë (ARM), raporton anadolu Agency (AA).

Qitja e nderit u realizua nga gjashtë armë artilerike nga ana e batalionit të ARM-së, ndërsa paraprakisht u realizua provë nga një qitje nga gjashtë armë artilerike.

Ceremonia qendrore e shënimit të Pavarësisë së Maqedonisë do të mbahet mbrëmjen e nesërme para godinës së Qeverisë së Maqedonisë, ku do të adresohet kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev.

Ndërkohë, nesër për vizitë në Maqedoni do të qëndrojë kancelarja gjermane, Angela Merkel, e cila do të zhvillojë takim me kryeministrin Zaev, por ende nuk është konfirmuar nëse ajo do të marrë pjesë në ceremoninë qendrore të shënimit të pavarësisë.

Ndryshe, Republika e Maqedonisë nesër shënon 27-vjetorin e referendumit të suksesshëm në të cilin qytetarët e Maqedonisë u prononcuan për shtet të pavarur dhe sovran. Mbi 95 për qind të qytetarëve që dolën në referendum, pozitivisht iu përgjigjën pyetjes “A jeni për një Maqedoni të pavarur me të drejtë të hyjë në një aleancë të ardhshme të shteteve sovrane të Jugosllavisë”.

Referendumit i parapriu Deklarata për pavarësi, të cilën Parlamenti i parë i Maqedonisë shumëpartiake e miratoi më 25 janar të vitit 1991. Formalisht, vullneti i popullit për shtet të pavarur ishte konstatuar me Deklaratën për pranimin e rezultateve të referendumit më 18 shtator të vitit 1991, në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

Pas 27 viteve të pavarësisë së Republikës së Maqedonisë, anëtarësimi në BE dhe NATO, ndërtimi i institucioneve në shërbim të qytetarëve dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe kualitetit të jetës mbeten qëllime të vendit.