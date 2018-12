Capital T ka shpërndarë disa dhurata simbolike me rastin e festave të fundvitit.

Capital T përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram, ka bërë të ditur që ka dhuruar disa dhurata për fëmijët me nevoja të veçanta.

Kjo ishte mënyra më e mirë për ta përmbyllur vitin reperi, ndërsa me këtë rast uroi të gjithë për festat e fundvitit.

“Keshtu e permbyllim vitin me buzeqedhje e lumturi ne qendren per edukim te hershem te femijeve me aftesi te kufizuara ne Prizren te cilet i surprizuam me dhurata simbolike per kto festa , shfrytzoj rastin me i uru stafin e #CaritasKosova per ni vullnet edhe punë t’mrekullueshme 🙌🏻 Urime festat e Fundvitit , festofshi t’lumtur 🎄”, ka shkruar ai.