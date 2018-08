Media zvicerane: NATO ndali lojërat për Kosovën

Media zvicerane, srf.ch gjatë ditës së djeshme ka raportuar lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë, e veqmas stërvitjeve të KFOR-it dhe bisedimeve Kosovë-Serbi.

Media zvicerane shkruan se të fuqishmit në Prishtinë dhe Beograd e përsërisin përshkallëzimin, por NATO i ka ndalur lojërat e tyre.

“Kjo është thjesht një ushtrim, por shenja është e qartë: Ushtarët (KFOR) të shtunën në mëngjes, e kanë bllokuar digën Gazidedë në veri të Kosovës. Termocentrali furnizon me energji dhe ujë në Kosovën e veriut, duke përfshirë minierën e diskutueshme të Trepçës. Edhe pse Kosova shpalli veten të pavarur nga Serbia dhjetë vjet më parë, Beogradi ende de fakto kontrollon zonat në veri të lumit Ibër, duke përfshirë edhe Rezervuarin Gazivode. Një fushë kryesore – dhe një nga temat më të nxehta në negociatat e normalizimit midis Serbisë dhe Kosovës”, shkruan srf.ch, përcjellë “Bota sot”.

Sipas kësaj medie, tensionet e larta në dialogun Kosovë-Serbi, i zhvilluar nën patronazhin e BE-së, deri më sot, Kosova duhet të ketë zbatuar një Bashkësi komunale serbe: Një ide federale të evropianëve për të dhënë autonomi maksimale në zonat me shumicë serbe.

Shteti në shtet?

Media zvicerane paralajmëron rrezikun e një shteti brenda shteti.

“Por kjo “Zajednica” është shumë e diskutueshme: Ajo që duket në shikim të parë si të drejta kushtetuese të Bern-Jura, mban në rastin e Kosovës, rreziku i një shteti brenda shtetit. Përveç kësaj, Beogradi mund të ketë fjalën kryesore për çështje të rëndësishme. Për shqiptarët e Kosovës që janë 90 përqind e popullsisë, kjo është e papranueshme. Prandaj, qeveria në Prishtinë nuk ka zbatuar “Zajednicën” – duke provokuar serbët e Kosovës. Përfaqësuesit e tyre kanë kërcënuar në ditët e fundit , duke parlajmruar shpalljen në mënyrë të njëanshme të autonomisë së territoreve të tyre: Një “Republika Sërbska” si në Bosnjë. Kjo është e rrezikshme për të gjithë rajonin. Zërat po rritën, duke kërkuar shkëmbime territoriale përgjatë linjave etnike”, thuhet në shkrimin e srf.ch, përcjellë “Bota sot”.

Dhurata për Putinin?

Më tej, në shkrim thuhet se kjo do të jetë një dhuratë për Putinin.

“Ramush Haradinaj, kryeministri i Kosovës pa një shumicë të sigurt në parlament, ka kërcënuar se një autonomi e tillë nuk do të mbetet pa përgjigje. Në të njëjtën kohë ai paralajmëroi se është kundër një ndarjeje të Kosovës: “Vetëm një njeri përfiton nga ndryshimet kufitare në Ballkan, dhe ky është Vladimir Putin”. Falë një lidhjeje të mirë me Moskën, presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka harta më të mira se sa qeveria në Prishtinë. BE e mbështet atë me moton: Stabiliteti është më i rëndësishëm se vlerat demokratike. Pra Vuçiç balancon midis Perëndimit dhe Rusisë, qëndrim të ashpër dhe apele për paqe. Në një letër drejtuar presidentit të Serbisë ka bërë thirrje “bashkëqytetarëve të tij në Kosovë” të qëndrojnë të qetë”, shkruan media zvicerane.

Paqja e ftohtë për Kosovën?

“Por është e qartë se burrat e fortë në Beograd dhe Prishtinë janë duke u kthyer gjithnjë e më shumë në vidhën e eskalimit: llogaritet që gjithmonë të vijnë në shqisat e tyre vetëm në kohë. Këtë herë, KFOR-i ka treguar limitet e kësaj loje: Me të ashtuquajturin “praninë dissuasiver” e trupave të tyre në veri dhe në kontrollin e rezervuarit Gazivodës. Të fuqishmit në Beograd dhe Prishtinë e përsërisin përshkallëzimin, por NATO i ka ndalur lojërat e tyre”, shkruan ndër tjerash srf.ch, përcjellë “Bota sot”.