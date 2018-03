Mediat greke përpiqen të nxisin konflikt duke përdorur shqiptarët

Pas miratimit të Ligjit për Gjuhët, mediat greke i kanë kushtuar një artikull situatës së tensionuar politike në Maqedoni. Në këtë shkrim thuhet se kokat e Gruevskit dhe Zaev, janë të rrezikuara, nga përplasjet brenda shtetit, por edhe nga çështja e emrit.

Kështu, në artikullin e botuar në “voria.gr”, vihet në dukje se shqiptarëve nuk u intereson fare çështja e emrit, pasi ata pretendojnë se një ditë do të jenë pjesë e “Shqipërisë së Madhe”, dhe emri do të jetë i përkohshëm.

Nga ana tjetër me tone të forta dhe raciste pritet që të reagojnë sllavët, kundër kryeministrit Zaev, pasi ky i fundit po bën shumë lëshime në favor të shqiptarëve.

Artikulli

“Lakmia” e madhe e shqiptarëve ka kërcënuar Gruevski se po vë lëkurën e tij në rrezik, nëse vazhdon të pengojë zyrtarizmin e gjuhës shqipe në Maqedoni. Por, duke pasur para sysh situatën sociale dhe politike në Ballkan, një kërcënim i tillë nuk mund të jetë vetëm një “fjalë e thënë”, por mund të veprohet.

Ka shumë dëshmi dhe “letra”, që diplomacia greke nuk duket të luajë. Natyrisht, unë them se faktori shqiptar ka arsye të forta që Shkupi, të mbajë emrin derivat të “Maqedonisë”.

Interesi kryesor për shqiptarët në Shkup është pranimi në BE dhe NATO, në të cilat është vonuar për shkak të zgjidhjes së emrit. Ali Ahmeti, kreu i partisë më të madhe shqiptare, ka thënë me tone të ashpra se për procesin e bisedimeve Greqi-Shkup që ai nuk do t’ia dijë fare, edhe nëse vendi do të quhej Disneyland.

Arsyeja e dytë për marrëdhëniet e tensionuara shqiptare dhe sllave në Shkup është dështimi i Marrëveshjes Gruevski të Ohrit 2001 për të përmirësuar marrëdhëniet e tyre. Kryeministri i tanishëm, Zoran Zaev, po përpiqet të pajtohet me shqiptarët, por nuk dihet se si do të reagojnë sllavët nga tërheqjet e tij të fundit.

Por kreu i partisë tjetër shqiptare (PDSH) në Shkup, Meduth Thaçi, ka thënë: “Qeveria e Shkupit është nacionaliste dhe naziste”, për shkak të politikës së ndjekur nga qeveria e Shkupit kundër shqiptarëve. Por, më e rëndësishme, e cila është në interes të drejtpërdrejtë për Greqinë – ishte vazhdimi i deklaratës së tij:

“Mendoj se është hera e fundit që them hapur se qëndrimi i shqiptarëve është në favor të qëndrimit grek. Lufta e Gruevskit dhe sllavëve për të ruajtur emrin” Maqedoni “, si vazhdimësi e një trashëgimie të lashtë, si dhe identiteti kombëtar, është lufta anti-shqiptare dhe anti-heleniste. Nacionalizmi dhe nazizmi i kësaj qeverie janë në fakt anti-helenike dhe anti-shqiptare”.

Argumenti i shqiptarëve të Shkupit në konfliktin e tyre me sllavët është se Shkupi nuk mund të quhet “Maqedoni” sepse shqiptarët nuk identifikohen në këtë mënyrë. Në realitet, megjithatë, ata janë më pak të interesuar për emrin e shtetit të tyre, pasi ata e konsiderojnë atë të përkohshëm dhe shqetësimi i tyre është nëse do të bashkohet me Tetovën me Kosovën (me të cilën kufijtë nuk janë përcaktuar) ose me Shqipërinë.

Megjithatë, ekziston një arsye tjetër lidhur me Marrëveshjen e Ohrit që rezulton nga botimi i librave të historisë së Shkupit që promovojnë ideologjinë e “maqedonizmit”, ndërsa shqiptarët nuk tërhiqen në pretendimin e tyre për t’u njohur si një njësi bashkë-themeluese e shtetit, dhe ata kategorikisht refuzojnë synimet për të ndërtuar një “identitet maqedonas”.

Në të vërtetë, një ish-ambasador i Shqipërisë në Shkup gjithashtu mori pjesë në polemikë duke deklaruar se librat e historisë: “drejtohen nga nostalgjia për blasfeminë e Jugosllavisë, nuk pranojnë karakterin multietnik të shtetit dhe ofendoj shqiptarët”.

Por slloganet kundër shqiptarëve, që u ekspozuan në një qendër kulturore shqiptare në Shkup, ku shkruhet: “Shqiptari i mirë, ai është shqiptar i vdekur”. Uroj që ata që janë pranë ministrit grek Nikola Kotzias të drithërohen nga frika./TT