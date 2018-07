Mediat serbe: Granit Xhaka po na provokon edhe prej në deti, po e bënë shqiponjën!

Futbollisti i Arsenalit, Granit Xhaka po i kalon pushimet në Sejshel me të fejuarën e tij Leonita.

Megjithatë, mediat serbe kanë shkruar se ai edhe nga atje nuk harrom pa i provokuar serbët.

“Xhaka si dhe Shaqiri gjatë botërorit kanë provokuar Serbinë me gjestin e tyre, duke formuar shqiponjën me duar. Për këtë arsye reprezentuesit e Zvicrës ishin në shënjestër të FIFA-s, duke i dënuar me të holla. Megjithatë, Xhaka nuk mund të mos merret me politikë dhe t’i harrojë serbët madje kur është edhe në pushime”, shkruajnë mediat serbe.