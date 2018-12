Interi do të rikthehet në garë për të nënshkruar me mesfushorin e Real Madrid, Luka Modric.

Media sportive italiane, ‘Calciomercato’ shkruan se Inter do të tentojë sërish transferimin e Luka Modric, dhe sponsori kryesor i këtyre bisedimeve do të jetë drejtori i ri sportiv, Guiseppe Marotta, përcjell Gazeta Lajm.

Marotta që këtë muaj mbërriti nga Juventusi, ka kontribuar shumë në ndërtimin e skuadrës së sotme të kampionëve aktual të Serie A.

Specialitet i Morattas janë transferimet e lojtarëve të shkëlqyer me shuma të vogla parash, duke marrë lojtarët që janë në përfundim të kontratës me klubet e tyre.

Kalimi në Serie A do të ishte edhe një aventurë e mirë për Modric që tashmë ka arritur moshën 34 vjeçare, për të bërë një transferim të madh si Cristiano Ronaldo në fund të karrierës.