Mediumet opozitare maqedonase tallen me deklaratën e Ali Ahmetit

Gazeta e përditshme maqedonase “Slloboden Peçat” e njohur si gazetë kritike ndaj pushtetit VMRO-BDI është tallur me intervistën e fundit të kryetarit të BDI-së, Ali Ahmeti në Alsat-M.

“Bo bo, s’do të kemi qeveri. Lideri i BDI-së Ali Ahmeti shumë keq e brengosi Maqedoninë” është titulli kryesor në ballinën e kësaj gazete, kushtuar deklaratës së liderit të BDI-së, ku Ahmeti tha se nëse nuk pranohen kërkesat e BDI-së, Maqedonia mund të mbetet pa qeveri, transmeton Gazeta Lajm. Gallata e gazetës “Slloboden Peçat” me deklaratën e Ahmetit nuk përfundon me kaq, por teksti në ballinë është ilustruar edhe me fotografinë e një vajze gjysmë të zhveshur, duke shprehur habi dhe brengosje.