Mega operacioni – Publikohen pamjet kur dy trafikantët nga Vlora hedhin 2.2 ton drogë në det

Policia italiane ka publikuar videon e kapjes së 2.5 ton kanabis. Në videon e publikuar ditën e djeshme duken dy trafikantëve, njëri prej të cilit hedh drogën në det.

Skafi është ndjekur për pesë orë nga policia e Malit të Zi dhe ajo e Guardia Di Finanza, ku në përfundim u bë i mundur arrestimi i dy shqiptarëve nga Vlora.

Në kuadër të operacionit të quajtur “Triton”, pasditen e së premtes, njësia aeronavale e Repartit Operativ të Guardia di Finanza të Barit në koordinim me grupin aero-naval të Guardia di Finanza të Tarantos kanë lokalizuar një ngarkesë të dukshme në një mjet ujor që lundronte drejt ujërave italiane.

Mjeti i trafikantëve, sapo ka pikasur se po i afrohej mjeti i Guardia di Finanza janë përpjekur të arratisen dhe në përpjekje për të shtuar shpejtësinë kanë hedhur ngarkesën në det.

Pas disa orës ndjekje policia italiane ka arritur të kapë gomonen, në bordin e së cilës ndodheshin dy skafistët shqiptarë: B.B., 42 vjeç dhe J.H., 31 vjeç, të dy nga Vlora të cilët janë vënë në pranga për posedim dhe trafik ndërkombëtar droge. Marijuanë që është nxjerrë nga deti ishte paketuar në 110 pako me përmasa të ndryshme dhe me peshë totale 2261,5 kg.

Një sasi droge që sipas Guardia di Finanza nëse do ishte hedhur në tregun ilegal do të sillte mbi 20 milionë euro të ardhura për organizatën kriminale.