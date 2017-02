Mehazi për “Lajm”: BDI nuk dëshiron koalicion me LSDM-në, por ka presion nga SHBA dhe BE

Opinionisti Sulejman Mehazi thotë se BDI nuk preferon koalicion me LSDM-në dhe se më tepër është e interesuar të plotësojë dëshirën e VMRO-DPMNE-së për zgjedhje të parakohshme. Sipas tij, Ahmeti do të bëjë qeveri me Zaevin vetëm nëse e detyrojnë SHBA-të dhe Bashkimi Evropian.

“Po vetëm nëse të huajt, BE dhe ShBA-të e detyrojnë të qeverisë me LSDM-ne. Përndryshe kjo është lojë e ndytë e BDI-së. Dhe vetë deklarata e mbrëmshme e Ali Ahmetit na detyron të dyshojmë për këtë koalicion LSDM-BDI, i cili tha se “bisedat janë substanciale, (thelbësore), kjo i jep të drejtë për mosmarrëveshje me Zaevin. Ne anën tjetër, Zaevi duke e ditur se Aliu nuk do bashkëpunojë me të, i pranon të gjitha kushtet e platformës shqiptare, për të deklasuar dhe me keq BDI-në. Për korrupsionet grandioze të tyre. Për këtë shkak Besa e Kasamit duke e ditur këtë lojë politike të ndytë te Ali Ahmetit, nuk merr pjesë në bisedime. Shkurt e qartë, Ali Ahmeti bashkë me Gruevskin përgatiten për zgjedhje te reja parlamentare”, shtoi Mehazi