Mehmeti: BDI në panikë se nuk do ta fitojë asnjë komunë shqiptare, andaj shpifë për BESËN

“Besa nuk i pëlqen as VRMO DMPNE’së e as LSDM ngaqë nuk ka politikanë të korruptuar, për dallim nga BDI e cila bashkëqeverisi gjatë tërë kohën me partinë e Nikola Gruevskin, ndërsa sot është e preferuar e LSDM’së ngaqë partive maqedonase iu pëlqejnë politikanë shqiptarë të korruptuar

Kjo është frikë e BDI- së ngaqë BESA e përgjysmoi dhe tash e kanë frikën se nuk do ta fitojnë asnjë komunë në zgjedhjet lokale dhe kjo është arsyeja e shpifjeve nga BDI dhe Aleanca për Shqiptarët në adresë të Lëvizjes BESA, ka thënë Emad Mehmeti./Sakte.net