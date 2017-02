Mehmeti: BDI po kërkon ndihmë nga qarqet policore, kundër shpresës shqiptare

Shkrimtari Kim Mehmeti ka ngritur dyshime të mëdha lidhur me procedurën parahetimorr të ngritur ndaj financimit të fushatës së Lëvizjes BESA. “Mediat raportojnë se Prokuroria Publike e Maqedonisë, ka filluar procedurë parahetimore për financimin e Lëvizjes BESA! Kjo vetëm tregon sa janë trembur ata që ndërtuan shtet të sunduar nga hajna e kriminelë! Si do që të jetë, keni kujdes, sepse vëllazëria hajdutokrate DPMNE- BDI, tani është edhe më e fortë se kurdoqoftë më parë! Me çka edhe më qartë do shihet se drejtuesit e BDI’së kurrë nuk janë mbështetur mbi forcën e popullit të vet, por mbi atë të punëdhënësve policor e politik antishqiptarë! Andaj është e kotë të presësh që atyre t’u kthehet besimi te populli dhe ndershmëria! Pra, duhet pritur që edhe sot të bëjnë atë që e kanë bërë gjithmonë: të kërkojnë nga qarqet policore që të ‘hulumtojnë’ se kush e financon shpresën e shqiptarëve për të ardhme e tyre më të mirë si dhe, kush qëndron pas betejës së shqiptarëve për të shpëtuar nga kriminelët e regjimit DPMN-BDI! Dhe ja, që të mos humbin shumë kohë, publikisht e pranoj: deri sa të jetë në rrugën e shqiptarisë dhe të Zotit, unë do mbetem financier dhe mbështetës besnik i Lëvizjes BESA!”, shkruan Mehmeti.