VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja na quanin islamistë dhe zaevistë, kurse LSDM-ja dhe BDI-ja po na quajnë vmro-ista (shih foton). Akuzat e para vinin nga veglat politike të Mijallkovit, kurse akuzat e dyta vijnë nga veglat politike të Verushevskit.

Ne si #BESA dëshmuam se nuk jemi as me Mijallkovin e as me Verushevskin, por se jemi me shqiptarët, dhe gjithnjë do jemi në shërbim të tyre.

#PërNjëJetëTëRe #14