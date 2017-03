Mehmeti në LajmTV: Maqedonia një kullë prej balte , shiu i parë mund ta rrëzojë (Video)

Në emisionin e kësaj jave të InBox-it debativ, zhvilluam një intervistë me shkrimtarin tonë dhe analistin e njohur, Kim Mehmeti. Duke analizuar krizën e krijuar politike, Mehmeti tha se është dëshmuar që maqedonasit duan vetëm partitë shqiptare që u shërbejnë maqedonasve. “Edhe atë jo shtetit, por maqedonasve”, ka theksuar Mehmeti.

Për këtë arsye, Mehmeti Maqedoninë e krahason me një kullë prej balte, e cila mund të rrëzohet pas shiut të parë.

“Maqedonia deri tani e fshehte antishqiptarinë, por ja. doli presidenti dhe tha hapur- nuk ka Maqedoni për shqiptarët. BDI 16 vite neve na kulloste nëpër livadhet e shpresave të kota, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Në NATO, në BE. Por ja, kemi mbetur askund”, vlerëson Mehmeti./LajmTV/ Video