Mehmeti: Si mund të jetë më e dhembshme rrahja e deputetëve, se rrahja e të rinjve shqiptarë?

Shkrimtari ynë Kim Mehmeti, ka rikujtuar të rinjtë shqiptarë që janë rrahur e sulmuar nga huliganët maqedonas, por që janë lënë në harresë, për shkak të zhvillimeve të fundit në Kuvend. Mehmeti parashtron dilemën se si mundet rrahja e deputetëve me imunitet të jetë më e dhembshme se rrahja e të rinjve shqiptarë, që janë të pambrojtur, shkruan Gazeta Lajm.

“Do ishte mirë dikush të shpjegonte se me çka dhe, për çka na qenka më e dhembshme e më tragjike rrahja e deputetëve republikanë, nga gjakosja e të rinjve shqiptarë?! Dhe do doja ta dija pse na qenkan heronj deputetët e rrahur nga huliganët – e që kanë imunitet dhe janë të mbrojtur nga policia – e jo të rinjtë shqiptarë, të pambrojtur nga askush, e që deri dje dhunoheshin nga huliganët maqedonas, të mbështetur nga regjimi DPMNE-BDI!”, thekson Mehmeti. E mallkoj dhunën dhe e bashkëvuaj çdo plagë të të dhunuarve, por e them hapur: heronjtë dhe dhembja ime janë të rinjtë shqiptarë, që u gjakosën e u burgosën viteve të kaluara dhe që në heshtje, të harruar nga të gjithë ne, të pashpallur heronj, janë duke i shëruar plagët e trupit dhe të shpirtit! Sa keq është kur e sheh se duhej të na i rrahin deputet, për ta kuptuar se regjimi DPMNE-BDI, ndërtoi shtet për kriminelët e huliganët dhe sa dështuese është kur e vëren se ishim e mbetëm rob të mendësisë se, populli i rrahur është vetëm viktimë, e politikani i dhunuar – që duhet ta na mbrojë dhe që shijon privilegje e hanë nga grazhdi i popullit – na qenka hero!?”, pyet Mehmeti.