Mehmeti: VMRO-ja dikton lojën, shumica parlamentare e luan (Video)

Analisti Ibrahim Mehmeti në emisionin Click Plus në televizionin 21, ka theksuar se VMRO-DPMNE-ja dikton lojën, shumica parlamentare e luan.

Ibrahim Memeti citon që guximi për tu ballafaquar mungon, problemi kryesor është se shumcica parlamentare praktikisht pranojë ta luaj lojën e VMRO-së.VMRO-DPMNE-ja dikton lojën, shumica parlamentare e luan. Mirëpo ne e shohim se këtu kemi shkelje të kushtetutës dhe ligjeve. Nëse shkohet me logjikën e rregullave të lojës kuptojmë se VMRP do deri në pafundësi ta thelloj situatën. Madje gabimi i parë u bë momentin që u lejua ish kryeparlamentari ta udhëheq seancën dhe kjo ka qenë pjesa ku VMRO morri një vullnet më të madhë të zvarrisë ecurinë.

Ana tjetë, deklarata ishte një nismë pozitive si qasje, e cila do ta bënte më të fortë shumcën ndërkaq divergjencat mes partive shqiptare rreth pikave se kush e ku u hartua deklarata, inkurajoi VMRO-në të gjej alibi, dhe gjithë kjo shkon në zhagitje të procesit. Duhet një forcë nga jasht të nxisë për zgjidhje të situatës, përfundon Memeti në Tv21 transmeton Almakos.