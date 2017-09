Memedi dhe Ostreni për Zhurnal: Ne jemi “Aleanca për Shqiptarët”

Shkup, 16 shtator – Komisioni Zgjedhor Komunal ka vendosur se emri i partisë “Aleanca për Shqiptarët” i takon RDK-së dhe UNITETIT dhe që deri tek ata listat me emrat e kandidatëve nën këtë emër nuk mund t’i dorëzojë dhe LR-PDSH-ja.

Partisë që udhëhiqet nga Zijadin Sela i mbeten 48 orë që të ndryshojë emrin e partisë dhe me këtë të fitojë të drejtën e dorëzimit të listave deri tek KSHZ-ja.

Kryetari i RDK-së, Vesel Memedi në një prononcim për Zhurnal konfirmon se RDK dhe UNITETI në zgjedhjet lokale të 15 tetorit do të garojnë në koalicion si “Aleanca për Shqiptarët”.

“Nuk kemi informatë për subjektin tjetër, por mund vetëm të konfirmojmë për atë që na takon neve se nga komisionet komunale zgjedhore kemi pranuar vendimin e koalicionit Aleanca për Shqiptaret. Në zgjedhjet lokale do të marrim pjesë si koalicion Aleanca për Shqiptarët, dy subjekte politike RDK dhe UNITETI”, deklaroi Vesel Memedi, kryetar i RDK-së për Zhurnal.mk

Ndërsa, Gëzim Ostreni, kryetar i UNITETIT për Zhurnal tha se nuk është asgjë për tu habitur dhe risi, në zgjedhjet e fundit parlamentare ishim në koalicion tre parti, njëra u largua dhe ngelëm dy dhe si i till ky koalicion vazhdon të funksijonoj me dy subjekte politike.

“Në zgjedhjet e fundit parlamentare ishim në koalicion tre parti politike, njëra u largua dhe ngelëm dy, si i till koalicioni Alenca për Shqiptarët ka vazhduar të funksionoj me dy subjekte politike. Nuk është asgjë për tu habitur. Ne me kohë i kemi dorëzuar kanidatuarat tona për zgjedhjet lokale në KSHZ si koalicion Aleanca për Shqiptarët dhe listat tona ja verefikuar. Se çfarë do të bënë subjekti që u largua nga koalicion është punë e tyre”, tha Gëzim Ostreni, kryetar i UNITETIT për Zhurnal.mk

Nga ana tjetër, Shtabi qendror i “Aleancës për Shqiptarët” hedh poshtë zërat që qarkullojnë në opinionin publik për gjoja se subjekti jonë politik ballafaqohet me probleme teknike dhe rrezikohet me mos-pjesëmarrje në zgjedhjet lokale 2017.

“Aleanca për shqiptarët” ka deponuar dokumentacionin e kompletuar në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, për të cilin ka marrë vërtetim se dokumentacioni është në rregull dhe i pranuar nga KSHZ. Shprehim keqardhje që disa media elektronike (portale) që patën për qëllim vënien në konfuzion të opinionin publik apo dëmtimin e “Aleancës për shqiptarët”. Lidhur me këtë çështje apelojmë keqdashësit që: asgjë nuk do të ndalojë rrugëtimin e suksesshëm politik të Aleancës për shqiptarët. Ndryshimet janë vullnet i popullit dhe jo produkt i mediave të caktuara”, thonë nga kampi politik i Ziadin Selës.