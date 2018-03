Memeti: Rasti ”Almiri” me hetim jo-profesional

Avokati i popullit, Ixhet Memeti në një prononcim për gazetën Koha ka thënë mes tjerash se rasti ”Almiri” ka hetim jo-profesional dhe se Zyra e Avokatit të popullit është duke e ndjekur me kujdes të gjithë procesin, shkruan Telegrafi Maqedoni.

“Nga hetimet paraprake të realizuara në rastin e Almirit, të cilat zyra e Avokati të Populli i kemi ndjekur me vëmendje, është konstatuar se bëhet fjalë për një hetim joprofesional, me lëshime procedurale, të cilat mundet rëndë ta lëndojnë drejtësinë”, ka thënë ombusdmani, sipas të cilit, edhe Trupi gjykues me “non shallansë” i ka refuzuar provat dhe dëshmitë e palës mbrojtëse.” thuhet në deklaratën e Memetit që do të mund ta lexoni në numrin e ditës së nesërme të gazetës Koha.

Për këtë rast, dje (21.03) në Shkup janë mbajtur protesta kurse sot në Kuvendin e Maqedonisë është inicuar grup pune për të zgjidhur këtë dyshim rreth gjykimit të këtij rasti.