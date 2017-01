“Menduh Thaçi përsëri pati të drejtë !”

Ja se çka shkruhet:

“Gjithë kjo “dramë” që po ndodhë në selinë e BDI po mos te ishte për shqiptarët tragjike, do të ishte tejet komike dhe absurde. Vendosin ata te BDI-se “ma mire t’ua gomari apo kafshimin e gjarperit!”

E gjith kjo qe tani po ndodhe ne keto dite te fundit te janarit 2017 me BDI, në mënyrë shumë të saktë e parashikoi kete zhvillim te ngjarjeve, përsëri Menduh Thaçi !

Kryetari Menduh Thaçi ne deklaratat dhe veprimet e tij politike vazhdimishte ka vene ne dukje se ne çfare “qorr sokaku” politik jane futur shqiptaret nen drejtimin e BDI dhe Ali Ahmeti. Beteja qe zhvilloi kryetari Menduh Thaçi dhe PDSH ne zgjedhjet e fundit qe prej vendvotimeve e deri te kerkesat e sakta politike me vota shqiptaret e munden BDI! Po cka ndodhi? Ndodhi ajo qe thoshte kryetari Menduh Thaçi se te ashtuqujturit “opozitar” si Billal Kasami e Zijadin Sela nuk jane perveç instrument te Alise. Kjo u vertetua! Bilall Kasami dhe Zijadin Sela voten opozitare shqiptare ia krhyen prape Ali Ahmetit dhe BDI-se duke u nenshkruar ne nje deklarate te perbashket. Menduh Thaçi refuzoi takimin ne Tirane ne mes subjekteve politike shqiptare, pasi qe pervec nje folklorizmit arkaik, asgje te mire nuk sjell per shqiptaret ne Maqedoni. Edhe ky veprim i Thaçit doli i drejte . Menduh Thaçi thoshte dhe thote se BDI dhe Ali Ahmeti ne agjenden e tyre politike nuk e kane mbrojtjen e interesit shqiptar, po ate qe e praktikuan deri tani -interesat materiale per nje grup njerezish rreth Alise. Per fund, dikush duhet te kerkon falje Menduh Thaçit, i cili me nje gjakftohtesi, shqiptarizem e pervoje politike i kishte parapare te gjitha keto qe po ndodhin tani. Perderisa ju me ne fund duhet ti kerkoni falje ne i themi :-Aferim kryetar !”, kështu përfundon një letër e postuar në një nga faqet në rrjetin social facebook të PDSH.