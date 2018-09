Mënyrat për të pasur një lidhje të shëndetshme

Të biesh në dashuri është e lehtë, kjo nuk ndodh vetëm me ju, por ndërtimi i marrëdhënieve të lumtura kërkon mjaft përpjekje nga të dy partnerët.

Ju ndoshta keni përqafuar shumë, keni biseduar me njëri-tjetrin gjatë gjithë kohës, keni bërë shaka të padëmshme dhe keni planifikuar së bashku të ardhmen tuaj, por në një moment keni ndaluar dhe keni pyetur veten nëse duhet të vazhdoni kështu apo jo?

Psikologët besojnë se disa zakone në çift mund të ndikojnë në krijimin e bazës së marrëdhënieve të suksesshme. Dhe ti je ai që mund t’i krijosh ato! Këtu janë 12 zakone të fuqishme për të ndërtuar një marrëdhënie të lumtur.

Dilni nga zona juaj e rehatisë

Ju gjithmonë duhet të mbani marrëdhëniet tuaja të freskëta me një nivel të caktuar spontaniteti. Provoni gjëra të reja së bashku dhe befasoni njëri-tjetrin. Planifikoni një udhëtim në një vend ku nuk keni qenë ndonjëherë përpara. Mjafton të argëtoheni së bashku dhe marrëdhëniet tuaja gjithmonë do t’ju sjellin gëzim.

Ushtrohuni së bashku

Nëse stërviteni bashkë ose thjesht ecni së bashku në mëngjes, është një mënyrë e mrekullueshme për të përmirësuar shëndetin dhe marrëdhëniet tuaja. Ju do të lidheni dhe si rezultat do të keni më shumë afrimitet njëri-tjetrin.

Puthni dhe thoni ‘ të dua’

Kjo nuk mund të duket si një punë e madhe pasi të keni kaluar disa vite së bashku, por sa më gjatë që të jeni në një marrëdhënie, aq më shumë ju duhet t’i kushtoni vëmendje këtyre gjërave të vogla. Puthja është diçka që vjen e natyrshme për çifte, kështu që mos harroni për këtë! Putheni partnerin tuaj në mëngjes, para se të largoheni për punë, ose kur të ktheheni pasi keni qenë larg për një kohë. Thuaj ‘të dua’, është me të vërtetë e rëndësishme të kujtoni se përse filluat të dilnit në takimin e parë.

Bëni plane për të ardhmen tuaj

Spontaniteti është i madh, por është gjithashtu e rëndësishme të planifikoni së bashku të ardhmen tuaj. Krijoni qëllime të përbashkëta dhe ndani ëndrrat tuaja, sipas class. Ju mund të bëni plane për të shkuar në një vend tjetër, të kaloni disa muaj në një vend ekzotik ose mund të krijoni qëllime më të vogla, si duke marrë mësime vallëzimi së bashku. Sido që të jetë, do t’ju sjell më afër njëri-tjetrit.

Jini të ndershëm dhe të hapur për atë që mendoni

Sa më i sinqertë që jeni në një marrëdhënie, aq më shumë lidhja do të zgjasë. Nëse nuk ju pëlqen diçka, thjesht shprehuni me zë të lartë! Në këtë mënyrë, ju dhe partneri juaj do të kuptoni se si të komunikoni më mirë me njëri-tjetrin./InTV/