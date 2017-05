Mercedes protagonist, Hamilton e Bottas dominojnë provat në Spanjë

Hamilton ishte një “përbindësh” në pistë, duke qenë i pagabueshëm dhe për asnjë moment nuk e lëshoi kreun, duke qenë më i shpejti. Pranë tij ka qenë edhe Bottas (i dyti), dy pilotë që konfirmuan se do të jenë protagonistë ditën e diel në garën e Çmimit të Madh të Spanjës. Pas tyre u renditën dy pilotët e Ferrarit, me Kimi Raikkonen që la pas Sebastian Vettel. Makinat italiane ishte gjithnjë në ndjekje dhe e rriti disi ritmin nga sesioni i parë në të dytin, por asnjëherë nuk dueloi për të qenë më e shpejta. Pas tyre u rendit Red Bull, që zuri vendin e pestë me Verstappen dhe të gjashtin me Ricciardo.Probleme per makinen McLaren te Fernando AlonsoNë “top-10” makinat më të shpejta në përfundim të dy sesioneve, hynë edhe Hulkenberg, Palmer, Massa dhe Sainz, ndërkohë që zhgënjeu sërish McLaren, që me Alonso pati probleme. Makina e spanjollit dëmtoi motorin që në sesionin e parë, duke detyruar Alonso të largohej i mërzitur nga cirkuiti, për të mos u kthyer as gjatë sesionit të pasdites. Nesër pasdite (ora 14:00) do të zhvillohen provat zyrtare të Çmimit të Madh të Spanjës dhe të dielën, po në këtë orë, do të zhvillohet gara e pestë sezonale në Formula 1./telesport.al