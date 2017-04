Mercedes thumbon pilotët: Për të fituar, zbatoni urdhërat

“Askujt nuk i pëlqejnë urdhërat nga lart dhe nuk i kemi aplikuar gjatë sezonit të kaluar. Madje nuk duam t’i aplikojmë as këtë sezon, por nëse do të jenë rruga e vetme për të shkuar te suksesi jemi të detyruar t’i japim. Ne do të provojmë të fitojmë çdo garë, me çdo mënyrë edhe duke dhënë urdhëra nga bokset”, ka thënë sot Toto Wolff, drejtori sportiv i Mercedes, i pakënaqur nga paraqitja e skuadrës së tij në tri garat e para sezonale të Formula 1.Toto Wolff, drejtori sportiv i MercedesNë garën e fundit, atë të zhvilluar në Bahrein, piloti finlandez Valtteri Bottas mori urdhërin nga skuadra për të hapur krahun dhe të lejojë të kalojë shoku i skuadrës Lewis Hamilton. “Makina e Lewis ishte më e shpejtë në ato momente dhe mund të duelonte për fitoren ndaj Vettel”, tha më tej Wolff, që shtoi: “Para çdo gare pilotët janë të barabartë dhe kanë të njëjtën mundësi për ta fituar atë. Por nëse situata ndryshon, atëherë do të marrim vendime që na japin mundësi për të fituar garën”.