Mercedesi krenohet me shqiptarin Salim Shala

Gjiganti i automjeteve më të njohur në botë, Mercedes Benz ka filluar prodhimin e veturave që nga viti i largët 1890, duke u shndërruar në një kolos të vërtetë të komunikacionit në tërë botën dhe duke u bërë sinonim i të bukurës nëpër rrugët e tërë botës. Për tu punësuar në Mercedes, me siguri se duhet pasur referenca të shkëlqyeshme, si në jetën zyrtare, poashtu edhe në ate private. Të gjitha këto i posedon bashkatdhetari Salim Shala nga Prizreni, i cili tash e 14 vite është i punësuar në Mercedes Benz të Wetzikonit në Zvicër, si udhëheqës i repartit për furnizim ekspres me pjesë të automjeteve të këtij lloji. Gjithnjë i buzëqeshur dhe me sjellje shembullore, Salimi rregullisht është në lëvizje për t`i këshilluar 35 punëtorët e vet dhe pesë praktikantët. Një punë vërtetë e rëndë që gjithnjë kërkon sfida të reja. Por, Salimi ia del me sukses të gjitha kërkesave të garazheve „Mercedes“ nga e gjithë Zvicra, të cilat janë me miliona e miliona pjesë.

„Më në fund gjeta pak kohë të lirë“, pohon Salimi pas vlerësimeve që ua bënë për çdo vit punëtorëve të tij të zellshëm, duke iu dhuruar beneficione të ndryshme vjetore. Ai është shumë modest dhe nuk përton të përshëndetet me gjithkend, qoftë në gjuhën gjermane, por më me shpirt në gjuhën shqipe.