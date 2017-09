Mërgimtari i shkruan kryetarit të Zhelinës: O doki, nuk mund ta mashtrosh më popullin me patate! (Foto)

Agim Ramani

O doki a thua vallë se edhe këta të rij do ti gënjesh si me patatet që bëjshe ne skamorët e shkretë, duke keqpërdorur varfërinë e tyre?

Veç këtyre, tani edhe fëmijët me pa të drejtë vote i keqpërdorni. Por as ju skeni faj, arsimtarët e kanë fajin kryesor që jua dorëzojnë fëmijët si kurban. Por edhe kjo gjithsesi se nuk bëhet pa ndihmën e sahan lëpirësve të “dokit”.

Nofka “doki” nuk të shpëton dot, sepse edhe ty të rjedh gjaku i BDI-së. Nuk mund ta mashtrosh kete popull kinse. Ti je BDI dhe je pjese asaj tkeqe.