Merkato në media/ Ja kush rri e kush largohet nga Top Channel

Edi Manushi, do të jetë sërish moderatori i ‘Procesit Sportiv’, dhe në krahë të tij këtë sezon do të jetë bukuroshja Nevina Shtylla.

Ndërkohë Manushi do të jetë paralelisht edhe tek programi i ditës së diel ku do të moderojë me Ponjarin, vajzën me të cilën drejtoi ‘Procesin vitin e shkuar.

Gjithashtu burime për Syri.net, bëjnë me dije se do të ketë sërish ndryshime në ekranet tleleveizive. Pritet që Beti Njuma të largohet nga TCH dhe të shkojë tek Ora News. Gjithsej duhet të presim ditët në vijim për të parë se çfarë do të ndodhë.