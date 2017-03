Mësoni se cilat janë rregullat e Big Brother-it

Pasi hynë të gjithë banorët në shtëpi, “Big Brother” u komunikoi çifteve rregullat e lojës.

Rregulli numër një; çifteve nuk u lejohet kryerja e marrëdhënieve seksuale në shtëpi, përveç rasteve kur Big Brother vendos ndryshe duke ua komunikuar dhe në një vend të veçantë.

Kujtojmë se në këtë edicion të “Big Brother Albania” që çeli siparin mbrëmë ka edhe çifte që në jetën reale janë të martuar.

Rregulli numër dy; personat që përbëjnë një çift u ndalohet të zihen me njëri-tjetrin në shtëpi. Nëse duan ta bëjnë këtë, ata janë të detyruar që të shkojnë në dhomën e rrëfimit.

Banorët u njohën edhe me risinë e Big Brother, që këtë vit 100 milionë lekët do të shkojnë për çiftin që do të krijojë më shumë simpati në publik, që do të bëjë lojën më të bukur e që do të jetë më i fortë.

Në fund, Big Brother njoftoi një tjetër surprizë. Përmes një çelësi të fshehur në dhomën e ndenjies, çiftet u vunë në dijeni për ekzistencën e një dhome speciale. Por çfarë e bën speciale këtë dhomë? Big Brother ka vendosur që ajo do të përdoret vetëm nga çiftet që do të kenë imunitet, pra që nuk do të jenë të nominuar.