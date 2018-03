Messi frikëson Barcelonën, viziton shkollën e 7 vjeçareve në City

Kjo ka bërë që të rriten thashethemet se City në verë mund ta kërkojë Messin nga Barcelona.

Por, megjithatë Messi e ka bërë këtë në kuadër të një vizite futbollistëve të rinj.

Ai madje edhe ka lozur me ta derisa është në stërvitje me Kombëtaren e Argjentinës për miqësoren e kësaj të fundit me Italinë.

Pas kësaj ai ka bërë edhe fotografi të ndryshme me futbollistët e vegjël të klubit Manchester City. /GazetaExpress/