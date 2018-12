Barcelona ka mposhtur pa probleme Levante-n me rezultatin 5-0 dhe ruan vendin e parë në renditjen e La Liga-s me 34 pikë nga 16 ndeshje. Ishte një tjetër ditë fantastike për Messi-n, i cili e mbylli ndeshjen me një tripletë. Nr. 10 i Barça-s ka shënuar 50+ gola në tetë nga nëntë sezonet e fundit.

Barcelona-s i duheshin disa minuta për t’u futur në lojë teksa ishin vendasit ata që mund të kishin kaluar të parët në avantazh, por goditja e Boateng pritet mrekullisht nga ter Stegen. Me kalimin e minutave, miqtë marrin frenat e lojës në dorë dhe në minutën e 35’ zhbllokon rezultatin me Luis Suarez. Sulmuesi uruguaian ka shfrytëzuar më së miri krosin e Lionel Messi-t duke dërguar topin në rrjetë. Tetë minuta më pas Messi dyfishon rezultatin pasi mposht portierin me një goditje të bukur nga brenda zonës. Pas pushimit Barça siguron fitoren me golin e tretë të shënuar nga, kush tjetër, Leo Messi. Këtë herë ai godet nga jashtë zonës me një goditje tipike të hidhur duke trefishuar rezultatin.

Miqtë nuk e ulin ritmin dhe po kënaqen në fushën e lojës. Në minutën e 60’ erdhi tripleta e argjentinasit. Ishte një aksion fantastik i Barcelona-s, me Suarez që pason te Vidal brenda zonës ndërsa kiliani ia jep Messi-t me të parën. Messi e kishte shumë të lehtë ta shtynte topin në rrjetë dhe festa ka filluar për tifozët vizitorë. Situata shkon nga shiu në breshër për vendasit kur Erick Cabaco del me karton të kuq pas ndërhyrjes së tmerrshme që bëri ndaj Dembele. Superioriteti numerik i ka mundësuar Gerard Pique të dalë përpara dhe të shënojë golin e pestë në minutën e 88’. Kaq mjaftonte për kampionët në fuqi, të cilët kanë marrë fitoren e 10-të të sezonit.