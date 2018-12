Në një takim protokollar presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta ka pritur delegacionin e Lidhjes së Diasporws Shqiptare për Maqedoninë (LDSHM)- SHBA dhe Europë të udhëhequr nga kryetari Xhevat Prespa.

Kryetari Prespa e njohtoi presidentin Meta lidhur me takimet në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe me përpjekjet e LDSHM për avancimin e cështjes shqiptare në Maqedoni.

Prespa tha se shqiptarët duhet të jenë themeltar në Maqedoni dhe se LDSHM do punojë që të arrihet ky synim, që shqiptarët të jenë hisetar në Maqedoni.

Ai po ashtu ka nënvizuar se tani kur u hap cështja e Kushtetutës, Maqedonia lipset të lirohet nga doktrina diskriminuese dhe shqiptarët të jenë element kushtetues e jo të injorohen si deri më tash.

Ndërsa, Presidenti Meta lidhur me këtë takim ka shkruar në profilin e tij në rrjetet sociale, duke thënë se shqiptarët e diasporës shqiptarë në Amerikë janë kontributor të mëdhenj në ruajtjen e gjuhës, traditës dhe identitetit kombëtar.(INA)

