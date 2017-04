Deputetët e shumicës parlamentare duhet të jenë më të guximshëm në konstituimin e shumicës së re parlamentare, thotë nënkryetari i BDI-së, Izet Mexheti. Në një intervistë për programin 200 në Alsat, Mexhiti thotë se BDI-ja ka mbyllur kapitullin me VMRO-në e cila sipas tij do ta ketë të vështirë të gjej koalicion tek shqiptarët nëse vazhdon me retorikën nxitëse në raportet ndëretnike.