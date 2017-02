Mexhiti po udhëheqë negociatat BDI-VMRO? Ja si përgjigjet ai!

Burime të sigurta partiake për Gazeta Express bëjn të ditur se këto bisedime po i zhvillon nënkryetari Mexhiti.

“Po ende po bisedojmë me VMRO-DPMNE jo me largë se dje nënkryetari Mexhiti ka pasur takim me përfaqësues të VMRO-së. Nëse merremi vesh mund që nënshkrimet tja depozitojmë VMRO-së”, thonë burime partiake për Gazeta Express.

Po ashtu përfolet edhe për një koalicion të mundshëm qeverisës VMRO-DPMNE, BDI dhe PDSH.

Mexhiti ka demantuar këtë informacion, duke thënë se personalisht është kundër koalicionimit të BDI-së me VMRO-DPMNE-në.