Hristian Mickoski, lideri i VMRO-DPMNE për nesër në ora 17 ka paralajmëruar marsh protestues prej seshit VMRO deri te Qeveria. Ai protestën e paralajmëroi në Fejsbuk profilin e tij.

“Fakte të zbrazëta për gënjeshtrën e paskrupullt të qeverisë, kohën e zezë dhe manipulimeve që po bëhen me shëndetin e qytetarëve. Në tetor të vitit 2017, kryeministri Zaev premtoi ajër të pastër për shkak se siç thoshte ai vet “nuk ka liri dhe jetë pa ajër të pastër”.

13 muaj më vonë në mënyrë ironike, por e vërtetë, së bashku me marrjen e lirisë dhe jetës, nuk ka ajër më të pastër, por ajër të ndotur në mënyrë drastike. Analoge me këtë deklaratë, sepse ajri është tej mase i ndotur, sot të gjithë ne, me kryeministër Zoran Zaevin jetojmë në një shtet ku nuk ka as liri as jetë.

Për këtë, dhe për çdo gjë tjetër, nëm lidhje me ndryshimin e emrit dhe Kushtetutës, marrjen e dinjitetit, ekonominë e shkatërruar, varfërinë, rritjen e tatimeve, paaftësinë, krimin dhe korrupsionin, protestojmë për të zezat, të mërkurën më 5 dhjetor 2018, me marsh protestues në ora 17 prej sheshit VMRO deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë”, thuhet mes tjerash në postimin e Mickovskit në profilin e tij në Fejsbuk.