Lideri i partisë opozitare VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski mbrëmë gjatë protestës para Qeverisë tha se beteja kundër qeverisë aktuale sapo ka filluar dhe nuk ka të ndalur.

“Fitorja e pare do të jetë në zgjedhjet presidenciale. Në prill do të vjen fitorja e madhe, e cila do të paralajmërojë zgjedhje të parakohshme parlamentare, ku populli do ti thotë atyre se keni gënjyer dhe do ta marrin dënimin e merituar”, ka thënë ndër të tjera Mickoski.

Sipas tij, për pushtetin për atë çka kanë bërë do të përfundojnë në vorbullën e historisë. Mickoski gjithashtu tha se partia e tyre ka mbështetjen e qytetarëve. “Le ta harrojmë librin e një kohe, të hapim një libër të ri, një libër që do të na çojë në prosperitet”, tha Mickoski.(INA)