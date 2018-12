Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski komentoi videon e djeshme të Nikolla Gruuevskit nga Budapesti që u publikuar në media duke thënë “të përqendrohemi në zgjidhjen e problemeve reale të qytetarëve dhe të shohim shteti të përparojë, në vend se të komentojmë shfaqje reale dhe klipe. Kjo as do të jep vlerë për cilësinë e jetesës, as do të bëj diçka për shtetin”.

Mickoski sot i drejtori gazetarët që në mënyrë direkte ta pyesin Gruevskin në lidhje me logjistikën e tij në Budapest, shfrytëzimin e automjetit me shofer personal dhe vizitën e restoranteve elite.

“Duhet ta pyesni Gruevskin për atë. Mendoj se do t’u jep përgjigje të duhur. Personalisht, si Hristijan Mickoski dhe kryetar i VMRO-DPMNE-së, nuk kam koment, as që e dij se kush është vozitësi dhe cili është automjet”, theksoi Mickoski duke u përgjigjur në pyetje të gazetarëve pas ndarjeve të dhuratave për 100 kompanitë më tire të Odës Ekonomike të Maqedonisë veri-perëndimore.

Ai shtoi se nuk ka pasur asnjë komunikim, dhe as që din nëse dikush nga partia është takuar me Gruevskin.

Në pyetjen nëse VMRO-DPMNE do të mbështes Ligjin për amnisti, kryetari iVMRO-DPMNE-së, Mickoski e përsëriti qëndrimin se “partia do të mbështes secilën zgjidhje që do të thotë zgjidhje për personat që janë nën përndjkje politike nga kjo Qeveri”.

Për gjendjen politikën aktuale politike, Mickoski e quajti “shkruaj, fshij” dhe pa reforma strukturore./Telegrafi/