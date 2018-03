Mickoski, paralajmëron protesta masive në muajin maj

Lideri i VMRO- DPMNE-së Hristijan Mickoski mbrëmë në intervistë për televizionin Alfa, ka paralajmëruar protesta masive të VMRO-DPMNE-së nëpër rrugët e Maqedonis, transmeton Almakos.com.

“VMRO-DPMNE nuk do të kthehet derisa nuk do të fitojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, me qëllim të mbrojtjes në interesave nacional dhe shtetëror të Maqedonisë”, deklaroi Mickoski.

Mickoski theksoi se protestat do të fillojnë nga muaji maj dhe do të zgjasin deri në zgjedhjet e radhës parlamentare./Almakos