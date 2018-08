Mickoski porosi Zaevit: Ik pas 30 shtatorit!

Nëse referendumi nuk do të ketë përkrahjen e qytetarëve më 30 shtator, atëherë kryeministri Zoran

Zaev do të jetë tërësisht i delegjitimuar dhe se ai duhet të ikë nga pushteti. Këtë e ka theksuar kreu i

VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski për televizionin “Alfa” në Shkup.

“Zaev do të jetë kryeministër i delegjitimuar i Maqedonisë me çka do të pasojnë disa procese tjera

politike”, nënvizoi Mickoski.

Sipas tij, janë mirë të njohura kriteret e referendumi të suksesshëm, ndërsa as qeveria e LSDM-së

nuk beson në suksesin e saj për këtë referendumi është konsultativ. Ai tha se ky është një operacion i

shtrenjtë statistikor, që godet xhepat e qytetarëve dhe buxhetin. (INA)

Loading...