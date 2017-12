Nuk përjashtohet mundësia të ulem në karrigen e kryetarit të VMRO-së deklaroi Hristijan Mickovski para mbledhjes së sontme të Komitetit qendror të VMRO-së.

“Kushdo që do të ndalet në krye të partisë unë jam i bindur si ai në të ardhmen do ta mposht Zoran Zaevin dhe do ta udhëheq qeverinë e Maqedonisë”, ka thënë Mickovski.